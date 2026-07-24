Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kriminelle geben sich als Wasserwerker aus/Polizei warnt vor Masche

Bensheim (ots)

Zwei Kriminelle haben am Donnerstagmittag (23.07.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Kurz nach 12.30 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei einer lebensälteren Frau in der Riedstraße und gab sich als Wasserwerker aus. Die Seniorin ließ den Unbekannten in ihr Haus. Hier lenkte er die Bewohnerin im Bad ab, indem er ihr einen angeblichen Wasserrohrbruch vorgaukelte. Währenddessen gelangte vermutlich eine zweite Person in die Wohnung und entwendete dort unerkannt Geld und Schmuck.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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