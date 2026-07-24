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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Mit 2,7 Promille am Steuer/Festnahme und Blutentnahme

Biebesheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Donnerstagabend (23.07.), gegen 17.00 Uhr, nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers über einen in "Schlangenlinien" fahrenden Autofahrer, in der Waldstraße einen 45-Jährigen mit seinem Wagen gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,7 Promille. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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