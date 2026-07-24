POL-DADI: Pfungstadt: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Darmstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch (22.7.) auf Donnerstag (23.7.), zwischen Mitternacht und 1:15 Uhr, kam es in der Dieburger Str. zu einem Raubüberfall. Drei bislang Unbekannte drangen auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung eines Mannes ein und rissen ihn durch einen Schlag ins Gesicht aus dem Schlaf. Anschließend wirkten sie mit weiteren Schlägen und ...

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