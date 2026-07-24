POL-DADI: Pfungstadt: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt.
Pfungstadt (ots)
Am Donnerstag, den 23.07.2026 gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die Westumgehung Pfungstadt aus Richtung der B426 kommend in Richtung der Rheinstraße. Auf Höhe der Rheinstraße verlor der Motorradfahrer aufgrund bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und verunfallte im dortigen Kreisverkehr. Der Motorradfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.
Gefertigt: Romig, PHK
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