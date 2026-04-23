Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und flüchtigem Unfallverursacher auf der BAB 33 im Bereich AS Borchen

Bielefeld (ots)

- SEG/ Bielefeld/ A33/ Paderborn/ Borchen -

Am 23.04.2026 um 12:48 Uhr befuhr eine 50jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw BMW den linken Fahrstreifen der BAB 33 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Zwischen dem Parkplatz "Letzter Heller" und der Anschlussstelle Borchen, überholte sie einen Lkw, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, machte der Lkw eine Lenkbewegung zum linken Fahrstreifen hin. Dadurch wurde die BMW-Fahrerin irritiert und verriss ihrerseits das Lenkrad. Sie stieß zunächst mit ihrem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke, prallte davon ab und kam ca. 500m weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn verbracht.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme musste die Autobahn zunächst voll gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0 bei Verkehrskommissariat 1 zu melden.

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