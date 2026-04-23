Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr - Fußgängerin verursacht Unfall auf dem OWD

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Donnerstagmorgen, 23.04.2026, lief eine angetrunkene Fußgängerin über den OWD und verursachte einen Auffahrunfall. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein 38-jähriger Bielefelder befuhr gegen 06:40 Uhr mit seinem 3er BMW die linke Fahrspur des Ostwestfalendamms in Richtung Quelle. Unvermittelt lief von rechts, von dem Grünstreifen an der Jöllenbecker Straße, eine Frau quer über die Fahrbahn des OWD in Richtung Mittelschutzplanke. Der 38-Jährige leitete daraufhin eine Notbremsung ein. Ein 18-jähriger Ford Focus Fahrer aus Bielefeld konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf den BMW auf.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand schwerer Sachschaden in Höhe von circa 24000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 07:25 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei, als er die flüchtige Fußgängerin an der Jöllenbecker Straße erkannte und teilte als Gehrichtung die Mindener Straße mit. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die 44-jährige Fußgängerin noch an der Jöllenbecker Straße stoppen und kontrollieren. Ein Arzt entnahm der angetrunkenen Frau ohne festen Wohnsitz auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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