Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Heppenheim (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, den 19.07.2026 gegen Abend bis Dienstag, den 21.07.2026 gegen Abend, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hermannstraße 31 in 64646 Heppenheim. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort am Straßenrand parkenden braunen Hyundai i10 im Bereich des linken vorderen Kotflügels sowie dem linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel. +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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