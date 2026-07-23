POL-DA: Bensheim: Kabeldiebe auf Baustelle
Bensheim (ots)
Eine Baustelle im Weidenring geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten dort ein Starkstrom-Kupferkabel. Der Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 1100 Euro geschätzt.
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