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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kabeldiebe auf Baustelle

Bensheim (ots)

Eine Baustelle im Weidenring geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten dort ein Starkstrom-Kupferkabel. Der Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 1100 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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