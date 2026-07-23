Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Falsche Schädlingsbekämpfer erschleichen sich Zugang und fordern überhöhten Betrag

Groß-Umstadt (ots)

Am Dienstag (21.07.) gegen 15 Uhr wurde eine Frau in Groß-Umstadt Opfer eines Betrugs durch vermeintliche Schädlingsbekämpfer. Die Geschädigte hatte zuvor im Internet eine Firma zur Entfernung eines Tieres beauftragt, die sich im Nachhinein als nicht existent herausstellte.

Zwei unbekannte Täter erschienen an der Wohnanschrift der Geschädigten und hielten sich unbeaufsichtigt auf deren Dachboden auf. Anschließend legten sie der Frau eine Rechnung über einen unverhältnismäßig hohen Betrag für eine nicht nachvollziehbare Leistung vor und drängten sie, diesen sofort per EC-Karte zu begleichen. Danach entfernten sich beide Täter unerkannt vom Tatort.

Der erste Täter wird als männlich, 21 bis 30 Jahre alt und 171 bis 180 cm groß beschrieben, mit schwarzen glatten Haaren und glattrasiertem Gesicht. Der zweite Täter wird ebenfalls als männlich, 21 bis 30 Jahre alt und 171 bis 180 cm groß beschrieben, mit dunkler Mütze und eingefallenem Gesicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der Beauftragung von Dienstleistern, deren Seriosität nicht zweifelsfrei geprüft werden kann, und rät dazu, Handwerker- oder Dienstleistungsfirmen nur nach vorheriger Überprüfung ins Haus zu lassen. Zudem sollten Unbekannte grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung agieren dürfen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K20) in Verbindung zu setzen. (Tel.: 06151 969 -0)

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