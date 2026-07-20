PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sperrung der BAB 7 und der B243 auf Grund einer Gefahrensituation

Goslar (ots)

Am Montagmorgen musste aufgrund einer Gefahrensituation die Tank- und Rastanlage Harz-Ost sowie ein Teil der BAB 7 und B 243 gesperrt werden.

Gegen 4.30 Uhr hatten Mitarbeiter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage zwei Kartons mit Elektrokabeln entdeckt und die Polizei verständigt. Um eine mögliche Gefährdung des Individualverkehrs auf der Bundesautobahn 7 und der Bundesstraße 243 auszuschließen, wurde durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Hildesheim und der Polizei Seesen ab 6.20 Uhr zunächst die Tank- und Rastanlage gesperrt, nach dem Eintreffen der Delaborierer vom Landeskriminalamt Niedersachsen ab 7.15 Uhr auch beide Fahrtrichtungen der BAB 7 sowie die angrenzende Bundesstraße 243.

Nachdem sich bei der Überprüfung der Kartons herausgestellt hatte, dass es sich um Elektrokabel handelte, die vermutlich nach Installationsarbeiten vergessen worden waren, wurden die gesperrten Bereiche ab 9 Uhr wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 17:38

    POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 18.07.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rennradfahrer in Wildemann Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Goslar die Ortsdurchfahrtstraße von Wildemann in Richtung Lautenthal. Zeitgleich parkte eine 24-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld ihren PKW am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus dem PKW übersah die 24-Jährige beim ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 14:23

    POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

    Goslar (ots) - Braunlage: Am 17.07.2026 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Marktstraße in Braunlage. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit dem ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen Mercedes-Maybach Van mit bulgarischem Kennzeichen. Es entsteht erheblicher Schaden an der linken hinteren Tür. Der Schaden wird von den eingesetzten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren