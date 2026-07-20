Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sperrung der BAB 7 und der B243 auf Grund einer Gefahrensituation

Goslar (ots)

Am Montagmorgen musste aufgrund einer Gefahrensituation die Tank- und Rastanlage Harz-Ost sowie ein Teil der BAB 7 und B 243 gesperrt werden.

Gegen 4.30 Uhr hatten Mitarbeiter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage zwei Kartons mit Elektrokabeln entdeckt und die Polizei verständigt. Um eine mögliche Gefährdung des Individualverkehrs auf der Bundesautobahn 7 und der Bundesstraße 243 auszuschließen, wurde durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Hildesheim und der Polizei Seesen ab 6.20 Uhr zunächst die Tank- und Rastanlage gesperrt, nach dem Eintreffen der Delaborierer vom Landeskriminalamt Niedersachsen ab 7.15 Uhr auch beide Fahrtrichtungen der BAB 7 sowie die angrenzende Bundesstraße 243.

Nachdem sich bei der Überprüfung der Kartons herausgestellt hatte, dass es sich um Elektrokabel handelte, die vermutlich nach Installationsarbeiten vergessen worden waren, wurden die gesperrten Bereiche ab 9 Uhr wieder freigegeben.

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