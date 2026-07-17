Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Am 17.07.2026 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Marktstraße in Braunlage. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit dem ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen Mercedes-Maybach Van mit bulgarischem Kennzeichen. Es entsteht erheblicher Schaden an der linken hinteren Tür. Der Schaden wird von den eingesetzten Beamten aktuell auf 2.000EUR geschätzt. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Unfallverursacher den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

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