PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.07.2026

Goslar (ots)

In den vergangenen Tagen ereigneten sich in den Stadtteilen Jürgenohl und Oker insgesamt drei Einbrüche.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in eine Wohnung in der Marienberger Straße ein. Hier durchwühlten sie die Räume und entwendeten elektronische Geräte.

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen kam es in der Harzburger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier wurden diverse Räume heimgesucht, bevor die Täter unerkannt entkamen. Genaue Angaben zum erlangten Diebesgut liegen nicht vor.

Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag im Eichenweg, wo die Täter in ein Wohnhaus eindrangen, wo sie weitere Räumlichkeiten gewaltsam öffneten.

Die Polizei Goslar nimmt Hinweise, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Auf den Bundesstraßen 6 und 82 kontrollierte die Polizei am Mittwoch zwischen 9.30 und 16 Uhr insgesamt 12 Lkw, drei Sprinter, zwei Pkw sowie einen E-Scooter.

Hierbei verzeichnete die Einsatzkräfte eine Straftat wegen Fahrens ohne Zulassung und einen Verstoß gegen die Abgabenordnung. Weiterhin wurde in sieben Fällen die Ladungssicherung beanstandet und drei Ordnungswidrigkeiten nach dem Abfallrecht und Fahrpersonalgesetz registriert. Zudem mussten sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht, die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie ein TÜV-Verstoß geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:00

    POL-GS: Trick- und Taschendiebe sind weiterhin auch im Landkreis Goslar aktiv

    Goslar (ots) - Drei Mal wurden in den vergangenen Tagen wieder einmal lebensältere Menschen aus dem Landkreis Goslar Opfer von Trick- oder Taschendieben. In einem Fall war eine 73-jährige Frau in einem Seesener Supermarkt das Ziel von Taschendieben, die aus ihrer über der Schulter getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet hatten. Die Frau bemerkte jedoch den ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 20:00

    POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 14.07.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfallfluch mit Sattelauflieger Langelsheim. Am Dienstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein holländischer Sattelauflieger, blaues Führerhaus und orangener Plane auf dem Sattelauflieger, durch ein eng bebautes Wohngebiet in Langelsheim. Er bog vom Hackelnbrink nach links in den Röseckenbrink ab. Dabei streifte er einen zum Parken abgestellten weißen Audi im Röseckenbrink und entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.07.2026

    Goslar (ots) - Langelsheim/Hahausen PKW gegen Fahrrad Am 13.07.2026 kam es gegen 09:00 Uhr in Hahausen in der Straße Neuekrug zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Fahrrad. Eine 65jährige PKW-Fahrerin aus Hahausen befuhr mit ihrem Hyundai die K 69 aus Richtung Ortsmitte Hahausen in Richtung B 248 und wollte an der Einmündung zur B 248 nach rechts in Richtung Seesen einbiegen. Im Einmündungsbereich näherte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren