Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.07.2026

Goslar (ots)

In den vergangenen Tagen ereigneten sich in den Stadtteilen Jürgenohl und Oker insgesamt drei Einbrüche.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in eine Wohnung in der Marienberger Straße ein. Hier durchwühlten sie die Räume und entwendeten elektronische Geräte.

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen kam es in der Harzburger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier wurden diverse Räume heimgesucht, bevor die Täter unerkannt entkamen. Genaue Angaben zum erlangten Diebesgut liegen nicht vor.

Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag im Eichenweg, wo die Täter in ein Wohnhaus eindrangen, wo sie weitere Räumlichkeiten gewaltsam öffneten.

Die Polizei Goslar nimmt Hinweise, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Auf den Bundesstraßen 6 und 82 kontrollierte die Polizei am Mittwoch zwischen 9.30 und 16 Uhr insgesamt 12 Lkw, drei Sprinter, zwei Pkw sowie einen E-Scooter.

Hierbei verzeichnete die Einsatzkräfte eine Straftat wegen Fahrens ohne Zulassung und einen Verstoß gegen die Abgabenordnung. Weiterhin wurde in sieben Fällen die Ladungssicherung beanstandet und drei Ordnungswidrigkeiten nach dem Abfallrecht und Fahrpersonalgesetz registriert. Zudem mussten sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht, die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie ein TÜV-Verstoß geahndet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell