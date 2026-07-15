Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Trick- und Taschendiebe sind weiterhin auch im Landkreis Goslar aktiv

Goslar (ots)

Drei Mal wurden in den vergangenen Tagen wieder einmal lebensältere Menschen aus dem Landkreis Goslar Opfer von Trick- oder Taschendieben.

In einem Fall war eine 73-jährige Frau in einem Seesener Supermarkt das Ziel von Taschendieben, die aus ihrer über der Schulter getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet hatten. Die Frau bemerkte jedoch den Diebstahl und rief um Hilfe, wodurch die beiden 52- und 38-jährigen Männer aus dem Landkreis Hannover als Täter identifiziert und festgehalten werden konnten.

In Goslar und Seesen gelang es Trickdieben zwei Mal unter einem Vorwand in die Wohnung oder das Haus ihrer Opfer zu gelangen. Hier entwendeten sie in unbeobachteten Momenten jeweils Schmuck oder Bargeld und entkamen anschließend.

Stephan Reis, Leiter des Fachkommissariates für Betrugsdelikte bei der Polizei Goslar, erläutert die Vorgehensweise dieser oftmals reisenden Tätergruppen: "Die Täter agieren in den unterschiedlichen Deliktsfeldern arbeitsteilig. In Supermärkten nähert sich ein Täter dem Opfer und zieht geschickt die Geldbörse aus dessen Tasche, der zweite deckt die Handlung ab oder steht "Schmiere". Häufig wird das Diebesgut auch direkt an zweite oder dritte Personen der Bande weitergereicht." Mit der entwendeten Geldbörse gelangen die Täter in vielen Fällen auch an Geld- oder Kreditkarten ihrer Opfer, mit denen anschließend Geldabhebungen oder Einkäufe getätigt werden.

Auch bei der Zugangserschleichung in den Wohnbereich agieren die Täter immer mit mehreren Personen. Reis: "Hierbei gewährt ein Täter oft in einem unbeobachteten Augenblick einem Komplizen den Zugang zur Wohnung, indem er beispielsweise die Wohnungstür angelehnt lässt. Der erste Täter lenkt das Opfer ab, während der zweite die Räume nach Geld und Schmuck durchsucht. Und leider stellen die Opfer erst lange nach dem Verschwinden der Täter den Diebstahl ihrer Wertsachen fest".

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, appelliert die Polizei, die folgenden Tipps zu beherzigen:

Tragen Sie Geld, EC- und Kreditkarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Merken Sie sich Geheimzahlen von EC- und Kreditkarten und führen Sie hierzu keinesfalls eine Notiz mit sich.

Sammlerstücke, Pelze oder Ähnliches., die früher einmal viel Geld gekostet haben, sind heute oftmals nichts mehr wert. Ein Interesse daran ist oftmals vorgegaukelt, nur um Zutritt zu ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu erhalten.

Verwehren Sie Fremden stets diesen Zugang. Seien Sie skeptisch und resolut, falsche Freundlichkeit kann Sie zu Opfern machen.

Bitten Sie Nachbarn oder Familienmitglieder um Unterstützung oder verständigen Sie die Polizei.

Handwerker oder vermeintliche Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen kommen grundsätzlich nicht ohne einen vorher vereinbarten Termin zu ihnen.

Lassen Sie sich nicht zu sogenannten Haustürgeschäften drängen oder vermeintlich dringend notwendige Reparaturen am Haus aufschwatzen.

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