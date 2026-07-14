POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 14.07.2026
Goslar (ots)
Verkehrsunfallfluch mit Sattelauflieger
Langelsheim. Am Dienstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein holländischer Sattelauflieger, blaues Führerhaus und orangener Plane auf dem Sattelauflieger, durch ein eng bebautes Wohngebiet in Langelsheim. Er bog vom Hackelnbrink nach links in den Röseckenbrink ab. Dabei streifte er einen zum Parken abgestellten weißen Audi im Röseckenbrink und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sattelzug trug die Aufschrift "Keuken". Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0.
Torsten Schmidt
Polizeihauptkommissar
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