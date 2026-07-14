POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 14.07.2026

Goslar (ots) - Langelsheim/Hahausen PKW gegen Fahrrad Am 13.07.2026 kam es gegen 09:00 Uhr in Hahausen in der Straße Neuekrug zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Fahrrad. Eine 65jährige PKW-Fahrerin aus Hahausen befuhr mit ihrem Hyundai die K 69 aus Richtung Ortsmitte Hahausen in Richtung B 248 und wollte an der Einmündung zur B 248 nach rechts in Richtung Seesen einbiegen. Im Einmündungsbereich näherte ...

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