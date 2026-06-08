Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen Opfer rücklings nieder - Schwerverletzt ins Krankenhaus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31.05.2026, schlugen ein oder mehrere Unbekannte einen Bielefelder bewusstlos und entwendete sein Portemonnaie. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 64-jähriger Bielefelder erstattete am Freitag, 05.06.2026, bei der Polizei eine Strafanzeige. In den frühen Stunden des Sonntags, 31.05.2026, hatte er sich auf dem Heimweg befunden und war im Bereich der Heeper- und Bleichstraße auf Höhe des Ravensberger Parks zu Fuß unterwegs. Unvermittelt war er von hinten angegriffen und geschlagen worden. Durch den Angriff erlitt der Bielefelder schwere Verletzungen und war zudem kurzzeitig bewusstlos. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden musste. Bei dem Angriff entwendete der oder die Täter auch die Geldbörse des Opfers.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit zwischen dem Jahnplatz und dem Tatort Beobachtungen gemacht haben.

Die Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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