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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.07.2026

Goslar (ots)

Langelsheim/Hahausen

PKW gegen Fahrrad

Am 13.07.2026 kam es gegen 09:00 Uhr in Hahausen in der Straße Neuekrug zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Fahrrad. Eine 65jährige PKW-Fahrerin aus Hahausen befuhr mit ihrem Hyundai die K 69 aus Richtung Ortsmitte Hahausen in Richtung B 248 und wollte an der Einmündung zur B 248 nach rechts in Richtung Seesen einbiegen. Im Einmündungsbereich näherte sich von rechts aus Richtung Seesen auf dem dortigen Fahrradweg zeitgleich ein 64jähriger Rennradfahrer aus Einbeck. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Rennradfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in das Krankenhaus Goslar. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Das Rennrad und der PKW wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Sachschaden insgesamt ca. 3000,- Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Seesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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