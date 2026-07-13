Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.07.2026

Goslar (ots)

Seesen

Am 11.07.2026 kam es gegen 07:37 Uhr auf der B 82 auf Höhe Ödishausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 54jähriger PKW-Fahrer aus dem Bereich Verden befährt mit seinem PKW Mazda zunächst die B 82 aus Richtung Rhüden in Richtung Goslar. Kurz hinter Ödishausen beabsichtigt der 54jährige zu Wenden und will nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersieht er einen PKW Kia, welcher aus Richtung Goslar entgegenkommt. Der 42jährige Kia-Fahrer aus dem Bereich Köthen kann den Zusammenstoß trotz Vollbremsung und Ausweichen nicht verhindern. Es kommt zum Frontalzusammenstoß beider PKW, wobei der Kia nach rechts über die Leitplanke schießt, sich mehrfach überschlägt und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kommt. Im PKW Kia saßen vier Personen, welche alle schwer verletzt wurden. Zwei Mitfahrer wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Seesen/Rhüden mit der Rettungsschere aus dem Auto befreit werden. Es waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der Verursacher des Unfall blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000,- Euro geschätzt. Die B 82 musste zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

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