Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.07.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte in St. Andreasberg Metallrohre und -leitungen.

In der Braunlager Straße und am Am Gesehr wurden durch bislang unbekannte Tatverdächtige in einer ehemaligen Klinik und einem aktuell leerstehenden Hotel diverse Kupferleitungen sowie Rohre entwendet. Aufgrund der Menge ist ein Abtransport mit einem Fahrzeug naheliegend.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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