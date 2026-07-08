Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagerhalle im Ortsteil Baßgeige niedergebrannt

Goslar (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagvormittag im Ortsteil Baßgeige eine Lagerhalle in Brand.

Das gegen 10.45 Uhr gemeldete Feuer auf dem Gelände einer Firma im Schweppenkamp weitete sich zu einem Vollbrand einer Lagerhalle aus, bei dem diese komplett niederbrannte. Die Polizei evakuierte die benachbarten Betriebe aufgrund der starken Rauchentwicklung und sperrte den Bereich weiträumig ab.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet. Derzeit ist nicht absehbar, wann der Bereich durch die Brandermittler betreten werden kann.

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