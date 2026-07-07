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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit Krad

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit Krad
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Goslar (ots)

Am Dienstag, dem 07.07.2026 ereignet sich gegen 12.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und eine PKW Fahrer auf der Bundesstraße 27, aus Rtg. Lausebuche kommend, in Rtg. Braunlage. Demnach überholt ein 62jähriger Kradfahrer aus Braunlage mit seinem Krad Kawasaki einen 41jährigen aus Bad Lauterberg in seinem PKW Citroen Berlingo. Der 62jährige Kradfahrer wollte dabei zu früh vor dem Berlingo einscheren, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kommt. Hierbei stürzt der Krad Fahrer und zieht sich schwere Verletzungen zu. Er wird mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der Berlingo Fahrer bleibt unverletzt. Am Krad Kawasaki entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Am Berlingo beträgt die Schadenshöhe ebenfalls ca. 3000 Euro.

i.A. Richter, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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