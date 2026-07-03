Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage - - Verkehrsunfall: LKW in Schwimmbad

Goslar (ots)

Gegen halb 9 wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in das Waldschwimmbad Hohegeiß gerufen. Dort hat ein LKW den Zaun des Schwimmbadgeländes durchfahren und ist in dem angrenzenden Babyschwimmbecken zum stehen gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden am LKW sowie am Gelände des Schwimmbades. Nach derzeitigem Stand wird von einem Fahrfehler, des 30 Jährigen Fahrers aus Goslar, ausgegangen. Die Fahrtauglichkeit wurde überprüft und war gegeben. Verletzt und gefährdet wurden bei dem Unfall niemand. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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