Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim und Liebenburg, für die Zeit von Freitag, 03.07.2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 05.07.2026, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar, Sperrung der B6 nach Verkehrskontrolle

Am 04.07.2026, gegen 16:00 Uhr, befährt ein PKW SUV die B6 von Goslar in Richtung Harzburger Dreieck. Da dieser im Vorfeld ein Rotlicht an einer Lichtzeichenanlage missachtet hat, soll der PKW durch einen Funkstreifenwagen kontrolliert werden. Der 60-jährige Fahrzeugführer reagiert anfänglich nicht auf die Anhaltezeichen, kann aber kurze Zeit später auf der B6 Höhe Abfahrt Oker angehalten und kontrolliert werden. Da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt vorgelegen hat, wird der aus dem Landkreis Goslar stammende Fahrzeugführer mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutprobe entnommen wird. Während des polizeilichen Einsatzes und des Abschleppens des PKW, der mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist, ist die B6 für ca. 1 Stunde gesperrt. Der Verkehr wird über die Immenröder Straße abgeleitet. Trotzdem kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Goslar-Innenstadt, Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Mauerstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Unbekannte haben eine Scheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Goslar unter der Tel-Nr. 05321/3390 entgegengenommen.

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