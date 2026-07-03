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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 03.07.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Wiederholt sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter durch die Straßen von Clausthal gegangen und haben mittels Sprühfarbe diverse Pkw und andere Objekte u.a. mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Es wurden bislang zehn Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Tatorte befinden sich in mehreren Straßen rund um die Marktkirche. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld persönlich, oder unter der Te.Nr. 05323/9531-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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