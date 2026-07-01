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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeieinsatz in Lautenthal aufgrund einer familiären Auseinandersetzung

Goslar (ots)

Gegen 11.30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Lautenthal zu einer familiären Auseinandersetzung, die in einer Körperverletzung und Bedrohung einer Bewohnerin endete.

Der Frau gelang es, das Wohnhaus zu verlassen, bei einer Nachbarin Hilfe zu finden und die Polizei zu verständigen.

Mit mehreren Polizeikräften wurde der Bereich um das betroffene Objekt gesperrt und so eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen.

Im Laufe des weiteren Einsatzes verließ der Tatverdächtige gegen 16.15 Uhr eigenständig das Haus und wurde vorläufig festgenommen.

Alle weiteren Informationen, die über diese Pressemitteilung hinausgehen, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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