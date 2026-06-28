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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung - PK Seesen vom 28.06.2026

Goslar (ots)

01 - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 27.06.2026, beschädigte ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Seesen, beim Ein- bzw. Ausparken seines Pkw, den zuvor ordnungsgemäß auf der Parkfläche des hiesigen ALDI- bzw. REWE-Marktes dort geparkten Pkw eines 50-jährigen (ebenfalls in Seesen wohnenden) Fahrzeughalters. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ebenso ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort eingeleitet.

02 - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstag, den 27.06.2026, zw. 17:45 Uhr und 20:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den zuvor auf der Parkfläche des Restaurants Krone - Bornhäuser Straße 44 in Seesen - geparkten Pkw einer 65-jährigen in Osterrode wohnenden und nunmehr geschädigten Fahrzeughalterin. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Seesen unter der Telefonnummer 05381-9440 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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