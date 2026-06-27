Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.06.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 25.06.2026, zwischen 15:40 Uhr und 18:55 Uhr stößt ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Bäckerstraße geparkten Pkw Mazda mit GS-Zulassung. Durch den Zusammenstoß entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfallhergang und dem bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, den 26.06.2026, um 13:41 Uhr befährt ein 18-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Pkw Daimler mit CLZ-Zulassung die Clausthaler Straße von Clausthal-Zellerfeld kommend und beabsichtigt nach links in den Nonnenweg einzubiegen. Beim Abbiegen übersieht er den entgegenkommenden Pkw Audi mit CLZ-Zulassung, welcher durch einen ebenfalls aus Clausthal-Zellerfeld kommenden 30-Jährigen geführt wird. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall werden der 18-jährige Unfallverursacher sowie dessen 17-jährige Beifahrerin aus St. Andreasberg leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden durch angeforderte Abschleppdienste abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe werden zudem durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr der Stadt Goslar abgebunden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Beteiligtem ohne gültige Fahrerlaubnis Am Freitag, den 26.06.2026, um 12:15 Uhr beabsichtigt eine 71-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw VW mit GS-Zulassung von einem öffentlichen Parkplatz in der Feldstraße nach rechts auf die Fahrbahn einzubiegen. Hierbei übersieht sie den mit seinem Pkw Skoda auf der Feldstraße, in Richtung Marienburger Straße fahrenden 56-jährigen Goslarer, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme können Unstimmigkeiten hinsichtlich des vorgelegten Führerscheins des 56-Jährigen festgestellt werden, in dessen Folge dieser vorgelegte Führerschein sichergestellt und Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung gegen den 56-Jährigen eingeleitet werden. Der Gesamtunfallschaden wird auf etwa 4.600 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 26.06.2026, zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr stößt ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Gutenbergstraße geparkten Pkw Ford mit GS-Zulassung. Durch den Zusammenstoß entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfallhergang und dem bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung, Vollstreckung eines Haftbefehls Am Samstag, den 27.06.2026, kommt es in den Morgenstunden in einer Gaststätte in der Markstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigem und einem 39-jährigen Goslarer, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren einen Kopfstoß verpasst. Durch den Kopfstoß erleidet das Opfer eine blutende Wunde am Kopf. Sowohl Opfer, als auch Beschuldigter entfernen sich getrennt voneinander vom Ort des Geschehens. Im Nahbereich kann das 39-jährige Opfer durch Polizeikräfte angetroffen werden. Im Verlauf der Befragung stellt sich heraus, dass gegen ebendieses ein Haftbefehl vorliegt, welcher vor Ort durch Zahlung des haftbefreienden Betrags vollstreckt werden kann. Eine medizinische Versorgung der Kopfverletzung wird vor Ort abgelehnt. Der Beschuldigte zum Körperverletzungsdelikt kann im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Vollsperrung der Bundesstraße 6

Am Samstag, den 27.06.2026, gegen 07:30 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 6, aus Goslar in Fahrtrichtung Salzgitter, kurz vor der Ampelanlage der Riechenberger Spange zu einem medizinischen Notfall einer Stute. Für die tiermedizinische Versorgung und die anschließende Reinigung der Fahrbahn muss die Bundesstraße 6 von 07:30 Uhr bis 09:20 Uhr voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wird für die Dauer der Maßnahme mit Unterstützung der Straßenmeisterei Goslar über die Hildesheimer Straße abgeleitet.

i.A. Galante, PHK

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