Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei befreit Hund aus überhitztem Auto

Goslar (ots)

Am Donnerstagvormittag hatte ein Passant auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße in Goslar einen Hund in einem überhitzten Auto entdeckt, der stark hechelte. Den hinzugerufenen Polizeibeamten erklärte der Hinweisgeber, dass er bereits 20 Minuten zuvor den Fahrzeughalter im Supermarkt hatte ausrufen lassen, bis dahin sei jedoch niemand erschienen.

Nach weiteren 15 Minuten, ohne dass jemand am Fahrzeug erschienen war, gelang es den Einsatzkräften, durch ein Fenster, das einen Spalt breit geöffnet war, die Tür zu öffnen und den inzwischen deutlich erschöpften Hund zu befreien. Das Tier wurde zur Wache gebracht und an dem Pkw eine Benachrichtigung hinterlassen.

Hier erschien weitere 45 Minuten später die Hundehalterin, die sich absolut uneinsichtig zeigte, und nahm ihren Hund wieder in Empfang. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät daher:

Da sich Autos bei den aktuell herrschenden Temperaturn extrem schnell aufheizen und dies für zurückgelassene Tiere in kürzester Zeit lebensbedrohlich sein kann, sollten Hunde niemals über längere Zeit im Auto zurückzulassen werden.

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