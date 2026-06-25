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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.06.2026

Goslar (ots)

Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Baßgeige kam es am Mittwochnachmittag zu einem schadenträchtigen Verkehrsunfall.

Ein 85-jähriger Goslarer fuhr gegen 16.25 Uhr mit seinem Pkw Seat auf den Parkplatz eines Unternehmens in der Hildesheimer Straße. Hier beabsichtigte er, vorwärts in eine Parklücke zu fahren, verwechselte dabei jedoch Brems- und Gaspedal, woraufhin das Fahrzeug gegen die dortige Gebäudewand stieß. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

+++

Am Mittwoch setzte die Polizei an unterschiedlichen Orten im Landkreis ihre Verkehrssicherheitskontrollen fort.

Am Vormittag wurden auf der Bundesstraße 82 zwischen Seesen und Langelsheim innerhalb von zwei Stunden insgesamt neun Fahrzeuge festgestellt, die gegen das Überholverbot verstießen. Hier wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß wurden am Nachmittag im Bereich Kesselberg innerhalb von eineinhalb Stunden sechs Überschreitungen festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 88 Km/h bei erlaubten 50.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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