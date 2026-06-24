Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2026

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Dienstagabend im Stadtteil Georgenberg.

Ein 19-jähriger Goslarer befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem VW Golf die Berliner Allee, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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