PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2026

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Dienstagabend im Stadtteil Georgenberg.

Ein 19-jähriger Goslarer befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem VW Golf die Berliner Allee, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 12:46

    POL-GS: Suche nach dem 93-jährigen Mann ist erledigt

    Goslar (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6299945 Die Suche nach dem vermisst gemeldeten Herbert G. ist erledigt, Herr G. wurde aufgefunden und wird nun zunächst versorgt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 08:37

    POL-GS: 93-jähriger Mann aus Goslar vermisst

    Goslar (ots) - Seit den Abendstunden des 22. Juni 2026 wird der 93-jährige Herbert G. vermisst. Letztmalig wurde er gegen 23 Uhr in seinem Pflegeheim am Osterfeld, nahe dem Schützenplatz in Goslar gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Herr G. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist. Aufgrund seiner Demenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren