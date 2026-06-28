Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilungen des Polizeikommissariates Oberharz vom 28.06.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Silbernaal

Am Samstag, 27.06.2026, gegen 11:13 Uhr, befuhr eine dreiköpfige Motorradgruppe aus dem Zulassungsbezirk Northeim die B242 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Wildemann. In einer Rechtskurve bei Silbernaal kam der 21-jährige Fahrer einer Ducati aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in die Bankette und prallte gegen die Schutzplanke. Der 21-jährige wurde über die Schutzplanke geschleudert und kam etwa sechs Meter hinter der Anstoßstelle an der Kante des Abhanges oberhalb der Innerste zum Liegen. Glücklicherweise stürzte der Unfallfahrer hierbei nicht mehrere Meter tief in den Fluss. Dennoch erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Die B242 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Neben der Polizei Clausthal waren ein Rettungswagen der Rettungswache Clausthal-Zellerfeld, der Rettungshubschrauber aus Wolfenbüttel, die Freiwillige Feuerwehr Wildemann sowie die Bergwachtgruppen Langelsheim und Clausthal-Zellerfeld im Einsatz.+++++++++++

Hunde bei Sommerhitze in Fahrzeugen zurückgelassen

Trotz der hohen Temperaturen von bis zu ca. 36° C im Schatten mussten die Beamten der Polizei Oberharz am Samstag, 27.06.2026, zu zwei Einsätzen ausrücken, bei denen Hunde in Fahrzeugen zurückgelassen worden sind. Eine Seniorin gab an, den Hund lediglich für die Dauer eines kurzen Einkaufs im Fahrzeug belassen und ein Seitenfenster teilweise geöffnet zu haben. Ein weiterer Tierhalter zeigte sich über das polizeiliche Erscheinen derart verärgert, dass im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme mehrere Strafanzeigen gefertigt werden mussten. Nach Einschätzung der Polizei konnte in beiden Fällen nur das aufmerksame Einschreiten von Passanten ein konkreter Gesundheitsschaden für die Tiere verhindert werden.

Die Polizei Oberharz appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an die Vernunft aller Tierhalter: Bereits nach kurzer Zeit können sich Fahrzeuge bei sommerlichen Temperaturen lebensgefährlich aufheizen. Tiere dürfen deshalb auch bei vermeintlich kurzen Erledigungen nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden.+++++++++++

PKW Brand auf der Berliner Straße

Am Samstag, 27.06.2026, geriet gegen 15:45 Uhr ein auf der Berliner Straße geparkter PKW in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld konnte eine Brandausbreitung auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden. Der PKW wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt.+++++++++++

Kleinfeuer auf der Sägemüller Straße

Nahezu zeitgleich zum PKW Brand auf der Berliner Straße, geriet am Samstag, 27.06.2026, gegen 15:55 Uhr, gesammelter Strauchschnitt auf einem Grundstück auf der Sägemüller Straße in Brand. Durch das rasche und umsichtige Eingreifen von Anwohnerinnen und Anwohnern konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.+++++++++++

i.A. Düring

Polizeioberkommissar

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