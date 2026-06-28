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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.06.2026

Goslar (ots)

Motorradunfall

Am Samstag, den 27.06.2026, gegen 09:50 Uhr befährt ein 40-jähriger Vienenburger mit seinem Kraftrad Ducati mit GS-Zulassung an erster Stelle einer Viererkolonne Motorräder die L500, aus Richtung Posthof kommend i.R. Ostharingen. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kommt im Straßengraben zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall entsteht leichter Flurschaden sowie ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro am geführten Motorrad. Der Verunfallte verletzt sich schwer und wird mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wird durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, dem 26.06.2026, 14:30 Uhr, bis Samstag, dem 27.06.2026, 09:55 Uhr wird ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Mühlenstraße, in 38685 Langelsheim, abgestellter Pkw durch unbekannte Gewaltanwendung gegen den linken Außenspiegel beschädigt. Dadurch entsteht ein Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zur Tat und/oder Täterschaft machen können werden gebeten sich bei der Polizei Langelsheim unter der Rufnummer 05326 97878-0 zu melden.

Diebstahl eines E-Scooters

In der Zeit von Freitag, dem 26.06.2026, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr wird ein am Bahnhof Langelsheim mittels Schloss gegen Wegnahme gesicherter, rot/schwarzer E-Scooter der Marke Segway durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zur Tat und/oder Täterschaft machen können werden gebeten sich bei der Polizei Langelsheim unter der Rufnummer 05326 97878-0 zu melden.

i.A. Galante, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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