Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nach Großbrand in Ostharingen

Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Pkw

Goslar (ots)

Bezüge:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6292273 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6296044

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni brannte im Liebenburger Ortsteil Ostharingen ein ehemaliges Gasthaus komplett nieder. Die von der Kripo Goslar und einem Sachverständigen am Brandort entdeckten Spuren legten eine vorsätzliche Brandlegung nahe.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen silber- oder anthrazitfarbenen Mercedes Benz Kombi in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Der Mercedes, vermutlich vom Typ C- oder E-Klasse, wies Auffälligkeiten wie rosa-/pinkfarbene Streifen oder eine Aufschrift an der Fahrerseite auf. Ferner war auf dem Dach des Pkw eine Box befestigt.

Wer kann Hinweise zu diesem Pkw mit den beschriebenen Auffälligkeiten geben? Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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