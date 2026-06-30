PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nach Großbrand in Ostharingen
Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Pkw

Goslar (ots)

Bezüge:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6292273 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6296044

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni brannte im Liebenburger Ortsteil Ostharingen ein ehemaliges Gasthaus komplett nieder. Die von der Kripo Goslar und einem Sachverständigen am Brandort entdeckten Spuren legten eine vorsätzliche Brandlegung nahe.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen silber- oder anthrazitfarbenen Mercedes Benz Kombi in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Der Mercedes, vermutlich vom Typ C- oder E-Klasse, wies Auffälligkeiten wie rosa-/pinkfarbene Streifen oder eine Aufschrift an der Fahrerseite auf. Ferner war auf dem Dach des Pkw eine Box befestigt.

Wer kann Hinweise zu diesem Pkw mit den beschriebenen Auffälligkeiten geben? Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung - PK Seesen vom 28.06.2026

    Goslar (ots) - 01 - Verkehrsunfall Am Samstag, den 27.06.2026, beschädigte ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Seesen, beim Ein- bzw. Ausparken seines Pkw, den zuvor ordnungsgemäß auf der Parkfläche des hiesigen ALDI- bzw. REWE-Marktes dort geparkten Pkw eines 50-jährigen (ebenfalls in Seesen wohnenden) Fahrzeughalters. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 10:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.06.2026

    Goslar (ots) - Motorradunfall Am Samstag, den 27.06.2026, gegen 09:50 Uhr befährt ein 40-jähriger Vienenburger mit seinem Kraftrad Ducati mit GS-Zulassung an erster Stelle einer Viererkolonne Motorräder die L500, aus Richtung Posthof kommend i.R. Ostharingen. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kommt im Straßengraben zum Liegen. Durch ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 08:18

    POL-GS: POL-GS: Pressemitteilungen des Polizeikommissariates Oberharz vom 28.06.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Silbernaal Am Samstag, 27.06.2026, gegen 11:13 Uhr, befuhr eine dreiköpfige Motorradgruppe aus dem Zulassungsbezirk Northeim die B242 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Wildemann. In einer Rechtskurve bei Silbernaal kam der 21-jährige Fahrer einer Ducati aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren