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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrssicherheitsarbeit mit Kontrollen der Mikromobilität in Seesen

Goslar (ots)

Am Dienstag führte die Polizei Seesen zwischen 10 und 17 Uhr im gesamten Stadtgebiet Kontrollen der Mikromobilität durch, zu der insbesondere die sogenannten E-Scooter gehören.

Für diese elektrisch betriebenen Roller bestehen strenge gesetzliche Auflagen, die den Nutzern häufig nicht bekannt sind. So bedarf es neben der Allgemeinen Betriebserlaubnis einer gültigen Haftpflichtversicherung und das Mindestalter für die Nutzung beträgt 14 Jahre.

Von den insgesamt 27 festgestellten Verstößen entfielen 17 Ordnungswidrigkeiten sowie eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz auf E-Scooter. Weiterhin wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen Autofahrer eingeleitet und zwei Haftbefehle vollstreckt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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