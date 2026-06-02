PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Abschlussmeldung zum Gasaustritt

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 2. Juni, wurde hiesige Polizeidienststelle gegen 9.19 Uhr über eine beschädigte Gasleitung in der Hohenfelder Straße an der Kreuzung "Am Wöllershof" in Koblenz informiert. Messungen der Feuerwehr ergaben inzwischen, dass kein Gas mehr austritt. Der Gefahrenbereich ist aufgehoben. Alle umliegenden Gebäude können wieder gefahrlos betreten und verlassen werden. Die Sperrmaßnahmen sind aufgehoben. Der Verkehr ist wieder freigegeben. Auch die Anlaufstelle in der Sporthalle der St. Franziskus-Schule und der Leuchtpunkt im Rathaus I in Koblenz sind mittlerweile aufgelöst worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
(M.L.)

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 13:04

    POL-PPKO: 2. Nachtragsmeldung zum Gasaustritt

    Koblenz (ots) - Der Stromausfall in der Altstadt von Koblenz konnte behoben werden. Die Maßnahmen bezüglich des Gasaustritts dauern an. Es wird aufgrund von Falschmeldungen darauf hingewiesen, dass der Gefahrenbereich zwar geräumt wurde, Personen in den umliegenden Gebäuden jedoch verweilen sollen. Die Gebäude werden nicht evakuiert. Es besteht keine Gefahr für die Personen in den Gebäuden. Zwischenzeitlich wurde ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 12:21

    POL-PPKO: Nachtrag zum Gasaustritt

    Koblenz (ots) - In Teilen der Koblenzer Altstadt kommt es in Zusammenhang mit dem Gasaustritt im Bereich Hohenfelder Straße/Am Wöllershof derzeit auch zu einem Stromausfall. Aus diesem Grund richtet die Feuerwehr Koblenz im Rathaus I am Willi-Hörter-Platz derzeit einen Leuchtpunkt ein. Dieser steht ab 12.30 Uhr als Anlaufpunkt für die Bevölkerung zur Verfügung. Hier können sich Bürger mit Informationen versorgen und Notrufe absetzen. Derzeit kann nicht abgesehen ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 11:04

    POL-PPKO: Gasaustritt im Innenstadtbereich

    Koblenz (ots) - Derzeit läuft im Innenstadtgebiet von Koblenz ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hintergrund ist ein Gasaustritt im Baustellenbereich in der Hohenfelder Straße auf der Kreuzung "Am Wöllershof". Der Gefahrenbereich wurde geräumt. Personen, die im unmittelbaren Gefahrenbereich wohnen, werden gebeten ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Bereich rund um das Objekt ist abgesperrt und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren