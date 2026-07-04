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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 04.07.2026

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 03.07.2026 (Freitag) auf den 04.07.2026 (Samstag) wurden im Stadtgebiet Vienenburg zahlreiche PKW angegangen. Teilweise wurden Kennzeichen entwendet, jedoch auch in den Fahrzeugen befindliche Wertsachen entwendet. Die Polizei Bad Harzburg hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Personen die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, verdächtige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg (05322-55480) oder Vienenburg (05324-787490) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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