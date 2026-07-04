POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 04.07.2026

Goslar (ots) - Gegen halb 9 wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in das Waldschwimmbad Hohegeiß gerufen. Dort hat ein LKW den Zaun des Schwimmbadgeländes durchfahren und ist in dem angrenzenden Babyschwimmbecken zum stehen gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden am LKW sowie am Gelände des Schwimmbades. Nach derzeitigem Stand wird von einem Fahrfehler, ...

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