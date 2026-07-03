Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei bittet um Täterhinweise nach räuberischem Diebstahl eines Fahrrads

Bergen (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 um 14:55 Uhr kam es zunächst zu einem Diebstahl im Fahrradgeschäft 2RAD Eilmes in der Straße am Falksmoor 3 in Bergen. Ein männlicher Täter betrat das Geschäft nahm sich ein E-Mountainbike im Wert von ca. 3000 Euro aus dem Verkaufsraum und flüchtete mit dem Rad in Richtung Goldbergweg (Bergen-Belsen). Die Inhaberin des Geschäfts, verfolgte den Täter ebenfalls auf einem Fahrrad und konnte ihn anhalten und am Arm festhalten. Daraufhin gab der Täter ihr einen Stoß gegen den Oberkörper, so dass sie über ihr Fahrrad stürzte und sich verletze. Der Täter ergriff erneut die Flucht mit dem Rad in Richtung Goldbergweg, warf das Fahrrad kurz danach in ein Gebüsch und flüchtete zu Fuß weiter über ein Feld. Die Verletze wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter, dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 185 cm - kurze, dunkle Haare - muskulöse, kräftige Statur - schwarzes T-Shirt - kurze, schwarze Hose mit einem roten Streifen

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051/ 6064-0 entgegen.

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