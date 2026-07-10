PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Goslar (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Bad Harzburgerin Opfer falscher Polizeibeamter.

Gegen 15.20 Uhr war die 95-Jährige von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden, der ihr vorgaukelte, dass Ganoven bei der Volksbank sämtliche Schließfächer geleert hätten. Zudem seien auch die Kundenadressen an die Täter gelangt. Aufgrund dessen solle sie ihre Wertgegenstände in einem Briefumschlag in den Briefkasten legen, damit die Polizei diese abholen und sicher aufbewahren könne. In dem längeren Telefonat wurde die Seniorin unter Druck gesetzt und überzeugt, dabei zu helfen, die Täter zu erwischen. Schließlich legte sie ihren Schmuck in den Briefkasten. Als sie den Betrug bemerkte, waren die Wertsachen verschwunden.

Die Polizei fragt nun für den Zeitraum von etwa 15 bis 17.45 Uhr nach Beobachtungen in dem Wohngebiet im Bereich des Golfplatzes Bad Harzburg. Hierbei sind insbesondere ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen von Interesse. Hinweise nehmen die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 und die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie 
     einfach auf
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte 
     Personen
   - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung
   - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie 
     Betrügern, Sie ausfindig zu machen.
   - Sensibilisieren und beraten Sie lebensältere Mitmenschen 
     hinsichtlich derartiger Betrugsmaschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 09:43

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 09.07.2026

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Infotafel (Stele) im Kurpark Bockswiese In der Nacht vom 02. auf den 03.07.2026 wurde das Sicherheitsglas der Tourismus-Infotafel im Kurpark Bockswiese durch unbekannte Täter beschädigt, indem vermutl. mittels schwerem Gegenstand auf diesem eingewirkt wurde. Des Weiteren wurde im angrenzenden Bereich eine Bildtafel (Bergmann) vermutl. durch Stahlkugeln oder ähnlichem beschossen und ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 08:22

    POL-GS: Lagerhalle im Ortsteil Baßgeige niedergebrannt

    Goslar (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagvormittag im Ortsteil Baßgeige eine Lagerhalle in Brand. Das gegen 10.45 Uhr gemeldete Feuer auf dem Gelände einer Firma im Schweppenkamp weitete sich zu einem Vollbrand einer Lagerhalle aus, bei dem diese komplett niederbrannte. Die Polizei evakuierte die benachbarten Betriebe aufgrund der starken Rauchentwicklung und sperrte den Bereich weiträumig ab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren