Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Goslar (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Bad Harzburgerin Opfer falscher Polizeibeamter.

Gegen 15.20 Uhr war die 95-Jährige von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden, der ihr vorgaukelte, dass Ganoven bei der Volksbank sämtliche Schließfächer geleert hätten. Zudem seien auch die Kundenadressen an die Täter gelangt. Aufgrund dessen solle sie ihre Wertgegenstände in einem Briefumschlag in den Briefkasten legen, damit die Polizei diese abholen und sicher aufbewahren könne. In dem längeren Telefonat wurde die Seniorin unter Druck gesetzt und überzeugt, dabei zu helfen, die Täter zu erwischen. Schließlich legte sie ihren Schmuck in den Briefkasten. Als sie den Betrug bemerkte, waren die Wertsachen verschwunden.

Die Polizei fragt nun für den Zeitraum von etwa 15 bis 17.45 Uhr nach Beobachtungen in dem Wohngebiet im Bereich des Golfplatzes Bad Harzburg. Hierbei sind insbesondere ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen von Interesse. Hinweise nehmen die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 und die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie Betrügern, Sie ausfindig zu machen. - Sensibilisieren und beraten Sie lebensältere Mitmenschen hinsichtlich derartiger Betrugsmaschen.

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