Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 09.07.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Infotafel (Stele) im Kurpark Bockswiese

In der Nacht vom 02. auf den 03.07.2026 wurde das Sicherheitsglas der Tourismus-Infotafel im Kurpark Bockswiese durch unbekannte Täter beschädigt, indem vermutl. mittels schwerem Gegenstand auf diesem eingewirkt wurde. Des Weiteren wurde im angrenzenden Bereich eine Bildtafel (Bergmann) vermutl. durch Stahlkugeln oder ähnlichem beschossen und beschädigt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 05323/9531-0 zu melden.

- i.A. Bartels, PHK -

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