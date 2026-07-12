Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 12.07.2026

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Transporter, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Vienenburg ereignete.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem am Fahrbahnrand der Schulstraße abgestellten Daimler Sprinter. Anschließend entwendeten sie hochwertige Werkzeuge aus dem Fahrzeug und entfernten sich daraufhin unerkannt.

Die Polizei Vienenburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 05324 787490 zu melden.

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