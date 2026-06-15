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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen/Thiene: Verkehrsunfallflucht durch Pkw-samt Pferdeanhänger? - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 00:30 Uhr mutmaßlich mit einem Pkw samt Pferdeanhänger die Straße "Auf dem Boll" in Fahrtrichtung "Ueffelner Straße". Im Bereich einer Kurve kam das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun sowie einem Tor.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Auswertung der vorhandenen Spuren könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen schwarzen Mercedes Vito handeln. Zudem muss das Fahrzeug im Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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