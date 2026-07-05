Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall nach Sekundenschlaf: Hoher Sachschaden - 2607013

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Velbert (ots)

In Velbert-Langenberg ist am Freitag (3. Juli 2026) eine 39-jährige Autofahrerin bei einem Alleinunfall von der Straße abgekommen und verunfallt. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden - verletzt wurde niemand.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:05 Uhr fuhr die Velberterin gemeinsam mit ihrem dreijährigen Kind über die Langenberger Straße. Hierbei verlor sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, weil sie in einen Sekundenschlaf geriet. Ihr BMW kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegenüber der Tankstelle an der Hausnummer 164 in einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls in einen davor geparkten Renault Clio geschoben, zudem wurde ein Baum erheblich beschädigt.

Mutter und Kind blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW der Velberterin war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste ebenso wie der Renault Clio abgeschleppt werden. Auch der Lkw-Anhänger wurde erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von über 20.000 Euro.

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