Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden und Personenschaden

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Goslar (ots)

Am Sonntag, dem 12.07.2026 befährt ein 75jähriger aus Hattdorf mit seinem PKW VW Polo gegen 13.55 Uhr die Bundesstraße 242 aus Rtg. Oderteich kommend, in Richtung des Abzweiges zur B 4. Hier will er in der Einmündung nach links auf die B 4 einbiegen, übersieht dabei aber den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59jährigen Beteiligten aus Braunlage mit seinem PKW Lamborghini, welcher in Rtg. Braunlage fährt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wird der Polo Fahrer schwer verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Lamborghini Fahrer wird leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe am Lamborghini wird zwischen ca. 150000 und 180000 Euro liegen. Bei dem VW Polo bei ca. 10000 Euro. Die Bundesstraße 4/242 war für den Zeitpunkt der Bergungs,- und Rettungsmaßnahmen teilweise gesperrt, wodurch sich erhebliche Rückstaus bildeten.

Fahrzeugbrand auf der Bundesstraße 27 in Höhe Lausebuche: Am Sonntag, dem 12.07.2026 befährt ein 46jähriger aus Goslar mit seinem PKW Nissan Juke gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße 27 aus Rtg. Oderhaus kommend, in Richtung Braunlage. In Höhe der OL Lausebuche bemerkt er plötzlich Qualm aus dem Motorraum des Juke, welcher schnell in offene Flammen übergeht. Geistesgegenwärtig steuert der Goslarer den PKW noch bis in den Einmündungsbereich/Zufahrtsbereich des unbefestigten Parkplatzes an der Lausebuche. Hier gerät der PKW in Vollbrand und wird durch Kameraden der FFW Braunlage abgelöscht. Am Nissan entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der 46jährige wird leicht verletzt. Während der Lösch und Bergungsarbeiten war die B 27 für ca. 40 Minuten voll gesperrt.

i.A.

Richter, POK

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