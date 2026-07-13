Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.07.2026

Goslar (ots)

Die Polizei Goslar sucht mögliche Zeugen für einen Einbruch, der sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Stadtteil Rammelsberg ereignete.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich zwischen 22.30 und 2 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Werenbergstraße und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei wurde er jedoch von den Bewohnern überrascht und ergriff die Flucht.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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