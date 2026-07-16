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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.07.2026

Goslar (ots)

Gegen 16.40 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass vermutlich drei Personen an der Aussichtsplattform Harzturm ums Leben gekommen sind. Die ersten Rettungskräfte vor Ort stellten zwei männliche und eine weibliche Person mit tödlichen Verletzungen fest.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegt kein Verschulden Dritter vor.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Umstände und Hintergründe, wie es zu dem Ereignis kam, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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