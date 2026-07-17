Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiinspektion Goslar-Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall vom 16.07.2026 um 17:30 mit 12 verletzten Personen:

Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi aus dem Bereich Peine befuhr die K 70 von Goslar-Oker kommend in Fahrtrichtung Harlingerode. Vermutlich geriet er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort stieß er gegen die linke Front des entgegenkommenden Linienbusses, welcher mit 11 Personen besetzt gewesen war. Durch den Aufprall wurde der Pkw in den rechten Straßengraben geschleudert und erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Alle Insassen im Linienbus zogen sich Verletzungen zu. Sechs Personen davon sind aufgrund der Verletzungen mit Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht worden. Der Fahrer des Pkw wurde wegen des erheblich beschädigten Autos und seiner Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

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