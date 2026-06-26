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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungen nach Familienstreit

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem es am vergangenen Sonntag, 21. Juni 2026, am Nateweg in Hassel zu einem größeren Streit unter zwei Familien gekommen war, über den die Polizei Gelsenkirchen bereits berichtet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6299591 ), haben Polizeikräfte am Donnerstagmorgen, 25. Juni 2026, drei Wohnobjekte im Ortsteil Hassel durchsucht.

Da der Verdacht bestand, dass auch scharfe Schusswaffen im Besitz der Verdächtigen sein könnten, kamen auch Spezialeinheiten zum Einsatz. Ziel der Durchsuchungen war das Auffinden weiterer Beweismittel zum Tathintergrund am vergangenen Sonntag. Bei dem Einsatz konnten unter anderem Mobiltelefone und Munition sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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