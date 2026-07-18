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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern auf der B 498 zwischen Goslar und der Okertalsperre

Goslar (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:50 Uhr, kommt es auf der B 498 zwischen Goslar-Oker und der Okertalsperre zu einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern. Eine Gruppe bestehend aus drei Motorrädern, aus dem Bereich Berlin, haben die kurvenreiche Bundesstraße in Richtung der Okertalsperre befahren. Der 55-jährige Fahrzeugführer einer Suzuki kommt in Höhe der Verlobungsinsel im Bereich einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Rutschen, prallt gegen die Außenschutzplanke und kommt anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der nachfolgende Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit dem ersten Motorrad. Der 70-jährige stürzt daraufhin ebenfalls mit seiner BMW. Beide Motorradfahrer werden verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Motorrädern entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die B 498 ist während der Erstversorgung und des Abschleppens der Kräder für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst, or

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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