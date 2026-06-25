Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in Einzelhandelsgeschäft

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Düren (ots)

Auf der Rückfahrt von einem Einsatz in einem Industriebetrieb, erhielt die Feuerwehr Düren um 19:06 h einen weiteren Einsatz. In der Fußgängerzone Wirtelstraße wurde eine Rauchentwicklung in einem Einzelhandelsgeschäft gemeldet. Nach der Erkundung wurde das Einsatzstichwort auf "Brand 2" erhöht und weitere Kräfte der Feuerwehr Düren alarmiert. Zeitgleich wurden sieben Personen aus der darüberliegenden Wohnung ins Freie verbracht. In einer Zwischendecke war es zu einem Brand gekommen. Erst nach öffnen der Zwischendecke konnte eine effektive Brandbekämpfung eigeleitet werden, die schnell Wirkung zeigte. Aufgrund der starken Verrauchung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich.

Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Düren war mit rund 50 Einsatzkräften für rund 2 Stunden im Einsatz. Auch aufgrund der aktuellen Wetterlage eine Herausforderung für die eingesetzten Kräfte. Noch Während des Einsatzes kam es zu zwei weiteren Alarmierungen für die Feuerwehr Düren.

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