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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz vom 18.07.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rennradfahrer in Wildemann

Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Goslar die Ortsdurchfahrtstraße von Wildemann in Richtung Lautenthal.

Zeitgleich parkte eine 24-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld ihren PKW am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus dem PKW übersah die 24-Jährige beim Öffnen der Fahrertür den 61-jährigen Rennradfahrer.

Der Rennradfahrer stieß gegen die Fahrertür, fiel und kam mehrere Meter weiter auf dem Gehweg der Gegenfahrbahn zum Liegen. Hierbei zog sich der Rennradfahrer schwere Verletzungen zu. Nach rettungsdienstlicher Versorgung am Unfallort wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen.

Die Ortsdurchfahrtstraße von Wildemann war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

i.A. Düring

Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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