Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Tätlicher Angriff und Widerstand/Polizeibeamte verletzt

Kelsterbach (ots)

Nach einem tätlichen Angriff und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden am Mittwochabend (22.07.), gegen 22.20 Uhr, fünf Polizeibeamte leicht verletzt. Alle konnten ihren Nachtdienst aber fortsetzen.

Ein 23 Jahre alter alkoholisierter und vermutlich auch unter dem Einfluss anderer Drogen stehender Mann, der in der Kirschenallee randalierte und Gegenstände beschädigte, sollte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen seiner Festnahme wehrte sich der 23-Jährige anschließend heftig. Er schlug und trat nach den Ordnungshütern. Die eingesetzten Beamten wurden hierbei leicht verletzt. Der Mann konnte von der Polizei gefesselt werden und musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Der 23-Jährige wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

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