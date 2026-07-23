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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Kindergarten im Visier/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. Juli und Mittwoch (22.07.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Forsthausstraße. Sie durchwühlten einen Büroraum und ließen anschließend zwei Mikrofone mitgehen.

Die Polizei in Lampertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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